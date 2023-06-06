Москва, 6 июня, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Симптомы отравления этиленгликолем схожи с отравлением метанолом, оба этих спирта являются ядовитыми и опасными для человека. Но если метиловый спирт может образоваться в алкогольном напитке в результате брожения или неправильной дистилляции, то попадание этиленгликоля в продукцию свидетельствует о саботаже или намеренном добавлении. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал кандидат химических наук, старший научный сотрудник Химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Кривецкий, комментируя случаи обнаружения этиленгликоля в алкогольных напитках, которыми отравились жители ряда регионов России.

Следственный комитет РФ/ТАСС На территории предприятия, производившего алкогольный напиток «Мистер Сидр»

Химик объяснил, что и метанол, и этиленгликоль являются токсичными для человека веществами и при попадании в организм взаимодействуют с тканями, органами и несут риск развития хронических, а также онкологических заболеваний.

«Опаснее всё же метанол. Его допустимое значение в два раза ниже, чем у этиленгликоля. Примерно 150-200 мл этиленгликоля могут привести к летальному исходу, но показатели индивидуальны для каждого человека и зависят от веса. Оба спирта воздействуют на нервную и сосудистую системы, вмешиваются в работу эндокринной системы, влияют на выработку гормонов. Образующееся в результате реакции вещество может влиять на ДНК, РНК, работу белков, что приводит к обострению хронических заболеваний», — отметил Кривецкий.

Химик также добавил, что оба спирта являются хорошими растворителями, а этиленгликоль применяют для производства тормозной жидкости и антифриза. О наличии опасного вещества в организме человека может свидетельствовать ряд признаков, которые, к сожалению, легко перепутать с обычным похмельем — это общее плохое самочувствие, тошнота, головная боль, апатия, усталость. Однако, ядовитое вещество ещё начинает активно влиять на зрение, пояснил химик.

«Первые симптомы проявляются не сразу, а примерно через несколько часов или даже через сутки. Человек сначала и не понимает, что принял что-то токсичное. Первое время возникает ощущение, как при обычном алкогольном опьянении. Острые проявления с ухудшением зрения отмечаются спустя время. Важно вовремя принять меры и вызвать скорую помощь», — пояснил учёный.

Если отравившийся принял небольшую дозу опасного алкоголя и довольно быстро сможет оказаться в руках врачей, то, по мнению Кривецкого, есть шанс на спасение человека. Химик отметил, что антидотом для этиленгликоля и метанола выступает более привычный людям этиловый спирт.

«В небольших количествах этиловый спирт выделяется в организме человека, а потому более знаком и привычен для него. Если в организм попал опасный спирт, то принятие определённой дозы этилового спирта помогает выведению метанола и этиленгликоля из организма. Но дозу и способ введения его в организм при отравлении определяют врачи. Но если вы не знаете точной причины отравления, то «лечиться» этиловым спиртом будет неправильно, а возможно и опасно при других отравлениях», — рассказал Кривецкий.

Химик отметил, что обывателю определить наличие опасного вещества в напитке практически невозможно. Единственное небольшое отличие — вязкость. Как рассказал эксперт, «знатоки» алкогольной продукции при высокой концентрации яда могут почувствовать нестандартность консистенции, лёгкое ощущение маслянистости, вязкости на нёбе или горле. Кривецкий добавил, что в сложившихся обстоятельствах не помешало бы устройство для определения наличия токсичного спирта, но пока это лишь лабораторные разработки.

«Учёные в МГУ занимаются разработкой специального портативного устройства, которое может «разложить» состав напитка на составляющие и выявить данные состава, при открытии бутылки. Но пока эти разработки носят лишь лабораторный характер. Их появление в обиходе ещё не скоро», — поделился учёный.

Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил о первых случаях отравления суррогатным алкоголем в регионе. Он отметил, что сейчас медики борются за жизнь нескольких человек. Причина, по предварительным данным экспертов, — отравление этиленгликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня жители Самарской, Ульяновской областей, а также Удмуртии отравились сидром. По последним данным, в Ульяновской области пострадали 43 человека, среди которых беременная женщина и двое детей. Скончались 16 человек. В изъятом в Ульяновской области контрафактном алкоголе обнаружили примеси метанола и этилбутирата в опасном для здоровья количестве. В Самарской области три человека доставлены в больницу в тяжёлом и среднетяжёлом состояниях, две женщины погибли. В Удмуртии зафиксированы два случая отравления сидром.

Росалкогольрегулирование полностью заблокировало отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр» после массовых отравлений в нескольких регионах страны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержан 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области Анар Г. в связи с поставкой опасного напитка в магазины. По предварительной информации, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.