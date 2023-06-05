Нижний Новгород, 5 июня, 2023, 21:46 — ИА Регнум. В Нижегородской области зафиксированы первые случаи отравления суррогатным алкоголем, есть погибшие, сообщили 5 июня заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Telegram-канале.

Government-nnov.ru Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов

Он отметил, что сейчас медики борются за жизнь нескольких человек. Причина, по предварительным данным экспертов, — отравление этиленгликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков, добавил замгубернатора региона.

Как сообщало ИА Регнум, с утра 5 июня стало известно о массовых отравлениях жителей Самарской, Ульяновской областей, а также Удмуртии из-за суррогатного алкоголя.

По последним данным, в Ульяновской области пострадали 43 человека, среди которых беременная женщина и двое детей. Скончались 16 человек. В Самарской области три человека доставлены в больницу в тяжёлом и среднетяжёлом состояниях, две женщины погибли. В Удмуртии зафиксированы два случая отравления сидром.

По данным следствия, умершие пили сидр одного производителя, который поставлялся в магазины с предприятия в Красноглинском районе Самары.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области Анара Г. в связи с поставкой опасного напитка в магазины. Его допрашивают. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.