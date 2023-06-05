Ульяновск, 5 июня, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Сотрудники следственных органов СК России по Ульяновской области задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области, которого заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Следственными органами СК России по Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.

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Как передавало ИА Регнум, в Ульяновской области после отравления напитком «Сидр» скончались шесть человек. По версии следствия, с 3 по 4 июня 2023 года несколько жителей г. Димитровграда были доставлены в медучреждение с диагнозом отравление неустановленным веществом. Врачи оказали им всестороннюю медицинскую помощь, несмотря на это шестеро из потерпевших скончались.

После отравлений в Ульяновской области специалисты Роспотребнадзора призывают не употреблять напиток «Мистер Сидр», который был произведён в Самарской области.