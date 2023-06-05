Самара, 5 июня, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Две женщины скончались в Новокуйбышевске в Самарской области после отравления сидром, сообщила 5 июня пресс-служба СУ СК по Самарской области в своём Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным следствия, с 4 на 5 июня две женщины, проживающие в Новокуйбышевске, скончались из-за отравления неустановленным веществом. Накануне они употребляли напиток «Сидр», который поставлялся в магазины города с предприятия в Красноглинском районе Самары.

«На предприятии в настоящее время проводятся следственные действия», — сказано в сообщении.

ИА Регнум до этого сообщало, с 3 по 4 июня 2023 года несколько жителей Димитровграда Ульяновской области были доставлены в медучреждение с диагнозом отравление неустановленным веществом. Врачи оказали им всестороннюю медицинскую помощь, однако шестеро из потерпевших скончались. Позднее в управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области уточнили, что число погибших из-за отравления сидром в Димитровграде и Ульяновске выросло до восьми.

По предварительным данным, люди отравились сидром, поставленным в магазины Димитровграда из Красноглинского района Самарской области. На предприятии, где произведён напиток, проводятся следственные действия.

После отравлений в Ульяновской области специалисты Роспотребнадзора призвали не употреблять напиток «Мистер Сидр», который был произведён в Самарской области. Было начато расследование случаев отравления, принимаются меры по изъятию из оборота и приостановке реализации продукции.

5 июня стало известно, что был задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, которого заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.