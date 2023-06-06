Ульяновск, 6 июня, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В изъятом в Ульяновской области контрафактном алкоголе обнаружили примеси метанола и этилбутирата в опасном для здоровья количестве, заявили 6 июня в региональном управлении МВД России.

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Сотрудники полиции за сутки осмотрели 444 торговых объекта, продающих алкоголь, изъято и отправлено на экспертизу 216 кегов с сидром.

«По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в Ульяновской области от отравления сидром скончались 18 человек. С 4 по 6 июня в регионе был выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком, отравление проходит в тяжелой форме.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержан 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области Анар Г. в связи с поставкой опасного напитка в магазины. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.