Димитровград, Ульяновская область, 5 июня, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Среди отравившихся суррогатным сидром в городе Димитровграде Ульяновской области двое детей и беременная женщина. Об этом 5 июня сообщил источник ИА Регнум в органах здравоохранения региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

По информации источника, всего пострадали 43 человека. Среди них — два ребёнка, которые находятся в тяжёлом состоянии. Кроме того, в медучреждение поступила одна беременная женщина.

Отмечается, что в настоящее время на стационарном лечении находятся 26 человек, один из которых в крайне тяжёлом состоянии, ещё 18 — в тяжёлом.

Как сообщало ИА Регнум, июня стало известно о массовых отравлениях жителей Самарской и Ульяновской областей из-за суррогатного спирта. Также два случая отравления сидром были зафиксированы и в Удмуртии.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области Анара Г. в связи с поставкой опасного напитка в магазины. Его допрашивают. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.

Кроме того, стало известно, что в Самаре полицейские остановили фуру с накладной на 18 тыс. литров алкогольного напитка «Мистер Сидр». В машине также находились коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой общим объёмом 810 литров.