Ижевск, 5 июня, 2023, 14:52 — ИА Регнум. В Удмуртии зафиксированы два случая отравления сидром, пострадавшие находятся в критическом состоянии, сообщила 5 июня зампред правительства региона Эльвира Пинчук в своём Telegram-канале.

Кадр из видео с канала Эльвиры Пинчук Эльвира Пинчук.

«20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ №6 в течение суток. Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии», — написала Пинчук, отметив, что сотрудники отделения готовы к возможному поступлению новых пострадавших.

Тем временем сообщается, что в Ульяновской и Самарской областях в результате отравления поддельным сидром скончались 12 человек.

Губернатор Ульяновской области уточнил, что в регионе от отравления сидром пострадали 22 человека, в том числе восемь человек скончались. А СУ СК по Самарской области сообщил о гибели двух женщин в Новокуйбышевске.

Как передавало ИА Регнум, с 3 по 4 июня 2023 года несколько жителей Димитровграда Ульяновской области были доставлены в медучреждение с диагнозом отравление неустановленным веществом. Врачи оказали им всестороннюю медицинскую помощь, однако шестеро из потерпевших скончались сразу. Позднее в управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области уточнили, что число погибших из-за отравления сидром в Димитровграде и Ульяновске выросло до восьми.

После отравлений в Ульяновской области специалисты Роспотребнадзора призвали не употреблять напиток «Мистер Сидр», который был произведён в Самарской области. Было начато расследование случаев отравления, принимаются меры по изъятию из оборота и приостановке реализации продукции.

5 июня стало известно, что был задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, которого заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.