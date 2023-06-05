Москва, 5 июня, 2023, 22:04 — ИА Регнум. В России полностью заблокированы отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр» после массовых отравлений, сообщила 5 июня пресс-служба Росалкогольрегулирования в своём Telegram-канале.

УМВД России по Ульяновской области/РИА Новости Бутылки с пивными напитками на прилавке магазина в Димитровграде

«Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО «Анди», чьим сидром отравились несколько десятков человек на всей территории страны», — сказано в сообщении.

5 июня стало известно о массовых отравлениях суррогатным алкоголем жителей Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей, а также Удмуртии.

По последним данным, в Ульяновской области пострадали 43 человека, среди которых беременная женщина и двое детей. Скончались 16 человек. В Самарской области три человека доставлены в больницу в тяжёлом и среднетяжёлом состояниях, две женщины погибли. В Удмуртии зафиксированы два случая отравления сидром.

В Нижегородской области власти зафиксировали первые случаи отравления, не уточнив при этом, сколько их. По данным замглавы региона, есть погибшие.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи задержали 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области Анара Г. в связи с поставкой опасного напитка в магазины. Его допрашивают. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 3 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ведение реестра производителей пива, сидра, пуаре и медовухи. В частности, закон обязует с 1 сентября 2023 года всех производителей данной продукции регистрироваться в реестре, ведением которого будет заниматься Росалкогольрегулирование. Устанавливается перечень документов, необходимых для включения в реестр, определяются основания для отказа, а также для исключения.