Москва, 25 мая, 2023, 13:30 — ИА Регнум. ФСБ России сообщила о задержании украинских диверсантов, которые были завербованы Киевом и готовили атаки против АЭС в России, они прошли специальную подготовку для этого, также были задержаны два их пособника из числа граждан России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Сотрудники ФСБ России предотвратили перед Днём Победы 9 мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии на двух атомных электростанциях (на Ленинградскую и Калининскую АЭС), а именно подрыв более 30 опор ЛЭП этих атомных станций.

Отмечается, что органы федеральной службы безопасности задержали членов диверсионной группы граждан Украины Александра Майструка 1978 года рождения (псевдоним Механик) и Эдуарда Усатенко 1974 года рождения (псевдоним Макс), также был объявлен в розыск гражданин Украины и России Юрий Кищак 1963 года рождения (псевдоним ЮБК), который сейчас находится в Бельгии.

По информации ФСБ, эти фигуранты были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком 1975 года рождения, они прошли спецподготовку в лагерях, расположенных в Николаевской и Киевской областях Украины. После этого с целью совершения диверсии они незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Белоруссию.

Уточняется, что помимо этого были задержаны два пособника диверсантов из числа граждан России, которые оказывали им содействие в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными госномерами.

Как передавало ИА Регнум, по данным ФСБ, диверсионно-террористическая группа СВР Украины в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций, что по замыслу украинских спецслужб привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло серьезный экономический и репутационный ущерб РФ.

Для контрабандной доставки взрывчатых веществ спецслужбы Украины задействовали международный канал грузовых перевозок по маршруту г. Хелм (Польша) — город Шальчининкай (Литва), далее через Белоруссию с прибытием в Ржевский район Тверской области РФ.

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии на объектах атомной энергии и потенциально опасных биологических объектах. В ходе дискуссии парламентарии не скрывали, что законопроект принимается на фоне атак Украины на Запорожскую АЭС.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия будет оперативно и предельно жёстко реагировать на попытки прорыва украинских формирований на территорию страны, подобные вылазке диверсантов ВСУ в Белгородскую область.

ФСБ России во взаимодействии с МВД Российской Федерации предотвращён террористический акт в городе Новотроицке Оренбургской области.