Красногорск, 25 мая, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Спецслужбы Украины планировали контрабандно привезти из Польши в Тверскую область взрывчатку для подрыва опор ЛЭП атомных электростанций России. Об этом 25 мая сообщили в ФСБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что для контрабандной доставки взрывчатых веществ спецслужбы Украины задействовали международный канал грузовых перевозок по маршруту г. Хелм (Польша) — город Шальчининкай (Литва), далее через Белоруссию с прибытием в Ржевский район Тверской области РФ.

«В качестве камуфляжа использовался грузовой прицеп, в котором были оборудованы тайники для скрытой перевозки средств поражения и огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из тайников, которые были оборудованы диверсантами, было изъято 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества, 38 электронных таймеров, 61 электродетонатор иностранного производства, а также два пистолета с боеприпасами.

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По данным фактам в отношении диверсантов было возбуждено уголовное дело по признакам диверсии, незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки, пересылки, ношения взрывчатых веществ, взрывных устройств. Задержанные находятся под стражей.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ России предотвратили перед Днём Победы 9 мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии на двух атомных электростанциях.

Задержанные сотрудниками ФСБ украинские диверсанты и их пособники дают показания о сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины, по заданию которой им предстояло совершить террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия будет оперативно и предельно жёстко реагировать на попытки прорыва украинских формирований на территорию страны, подобные вылазке диверсантов ВСУ в Белгородскую область.

ФСБ России во взаимодействии с МВД Российской Федерации предотвращён террористический акт в городе Новотроицке Оренбургской области. В результате проведенных мероприятий был задержан гражданин России 1997 года рождения, который по указанию украинских спецслужб осуществлял подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата Орска и отдела ФСБ России.

В Ростове-на-Дону задержали инженера-конструктора оборонного предприятия за госизмену. С февраля по апрель текущего года россиянин поддерживал связь с сотрудниками Главного управления разведки министерства обороны Украины, выполнял их задания и передавал информацию о расположении предприятий оборонно-промышленного комплекса, средств противовоздушной обороны и личного состава Вооружённых сил России, размещённых в регионе. Возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме шпионажа.