Москва, 5 декабря, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии на объектах атомной энергии и потенциально опасных биологических объектах, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В ходе дискуссии парламентарии не скрывали, что законопроект принимается на фоне атак Украины на Запорожскую АЭС.

Статью 281 Уголовного кодекса РФ («Диверсия») предлагается дополнить положением, согласно которому «совершение взрыва, поджога или других действий», направленных на разрушение объектов «атомной энергии, потенциально опасных биологических объектов либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения», которые повлекли смерть человека, будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет. Также за это преступление возможно наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Организация Объединённых Наций (ООН) положительно оценивает роль России в обеспечении безопасности посещения Запорожской атомной электростанции миссией Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).