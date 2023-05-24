Москва, 24 мая, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Россия будет оперативно и предельно жёстко реагировать на попытки прорыва украинских формирований на территорию страны, подобные вылазке диверсантов ВСУ в Белгородскую область, заявил 24 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

«Уничтожено (в ходе контртеррористической операции — ред.) более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жёстко», — сказал министр.

Как сообщалось ранее, диверсанты ВСУ проникли в Белгородскую область 22 мая. Они открывали огонь по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры, используя оружие, ранее переданное Киеву западными странами. В результате атаки ДРГ 13 человек получили ранения, один мирный житель погиб. Повреждения получили не менее 500 зданий.

В регионе был введён режим контртеррористической операции, Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса. Контртеррористическую операцию вели Вооружённые силы, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Применялись авиация и артиллерия. Диверсанты были заблокированы и разгромлены, остатки группы были отброшены на территорию Украины и там ликвидированы.