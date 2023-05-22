Оренбург, 22 мая, 2023, 10:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области сотрудниками ФСБ задержан гражданина РФ, который под руководством спецслужб Украины готовил в регионе поджоги железнодорожной инфраструктуры, военкомата и отдела ФСБ, сообщили 22 мая в Центре общественных связей ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что молодой человек 1997 года рождения был задержан в Новотроицке.

Задержанный по указанию спецслужб Украины готовил поджоги шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции Новотроицкая, военного комиссариата Орска и отдела ФСБ, уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению») и ч. 1 ст. 205 («Террористический акт»).

В изъятых у задержанного «средствах коммуникации» обнаружены инструкции для создания взрывчатки и переписка в Telegram с представителями украинских спецслужб.

Как сообщало ИА Регнум, четыре релейных шкафа подожгли ночью 18 мая возле станции Дербышки в Казани. Это привело к задержке пяти грузовых составов. Прибывшие сотрудники полиции со служебными собаками провели осмотр места ЧП.

На месте поджога нашли зажигалку и шариковую ручку. Позже задержали троих школьников 14–15 лет. Двоих из них уже привлекали за повреждение имущества.