Москва, 25 мая, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ России предотвратили перед Днём Победы 9 мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии на двух атомных электростанциях, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«ФСБ РФ предотвратила террористическую атаку на объекты ядерной энергетики, планировавшуюся спецслужбами Украины», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, диверсионно-террористическая группа СВР Украины в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций, что по замыслу украинских спецслужб привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло серьезный экономический и репутационный ущерб РФ.

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Уточняется, что террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.

Как передавало ИА Регнум, Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии на объектах атомной энергии и потенциально опасных биологических объектах. В ходе дискуссии парламентарии не скрывали, что законопроект принимается на фоне атак Украины на Запорожскую АЭС.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия будет оперативно и предельно жёстко реагировать на попытки прорыва украинских формирований на территорию страны, подобные вылазке диверсантов ВСУ в Белгородскую область.

Диверсанты ВСУ проникли в Белгородскую область 22 мая. Они открывали огонь по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры, используя оружие, ранее переданное Киеву западными странами. В результате атаки ДРГ 13 человек получили ранения, один мирный житель погиб. Повреждения получили не менее 500 зданий.

В регионе был введён режим контртеррористической операции, Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса. Контртеррористическую операцию вели Вооружённые силы, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Применялись авиация и артиллерия. Диверсанты были заблокированы и разгромлены, остатки группы были отброшены на территорию Украины и там ликвидированы.