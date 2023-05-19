Москва, 19 мая, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Россия в качестве ответной меры на регулярно вводимые администрацией США антироссийские санкции решила закрыть въезд в страну для 500 американских граждан, говорится в опубликованном 19 мая на сайте МИД России заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

«Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции», — говорится в тексте.

Согласно МИД России, под российские санкции попали не только «знаковые» фигуры, включая бывшего президента США Барак Обаму, но и действующие политики, экс-чиновники вроде куратора Белого дома по борьбе с «российской дезинформацией» Нина Янкович, сенаторы и конгрессмены, эксперты и сотрудники «аналитических» центров, причастные к распространению русофобских установок и фейков, а также главы компаний ВПК, поставляющих вооружения на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, ряд стран Запада расширили санкции против России 19 мая. Министерство торговли США ввело новые санкции против 70 организаций, связанных с Россией. Всего в санкционном списке значатся 1,2 тысячи позиций, в том числе стройматериалы, бумага, ткани, оборудование и транспорт. Под ограничения США также попали ряд оборонных предприятий, 46 физических лиц из России, научно-исследовательские институты, связанные с энергетикой, а также российские импортёры технологий и электроники.

США ввели санкции против Службы внешней разведки России и 223-й и 224-й лётные отряды Минобороны. Рестрикции ввели также против вице-премьера Викторию Абрамченко, главу Минпросвещения Сергея Кравцова, омбудсмена Татьяну Москалькову и её коллегу из ДНР Дарью Морозову, детского омбудсмена Московской области Ксению Мишонову, помощника президента России Игоря Левитина.

Также власти Великобритании ввели санкции в отношении ещё 86 связанных с Россией юридических и физических лиц. Канада ввела санкции против Министерства образования и Генеральной прокуратуры России.