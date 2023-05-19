Лондон, 19 мая, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Власти Великобритании ввели санкции в отношении ещё 86 юридических и физических лиц, которые, по их мнению, связаны с Россией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 19 мая на сайте правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Великобритания предпринимает новые меры против энергетического сектора России <…> путем введения запрета на деятельность девяти организаций, связанных с российской государственной компанией по атомной энергии «Росатом», — указывается в заявлении.

В новый список вошли компании, которые связаны со сферами энергетики, металлургии, транспорта, финансов и обороны. В этом числе оказались входящие в Росатом компания «Юматекс» и «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований», а также восемь компаний, которые принимают участие в производстве металла в России.

Помимо того, британские власти ввели санкции против 24 связанных с транспортом граждан и организаций из России, 13 членов совета директоров «Газпром-нефти», пятерых членов совета директоров «Транснефти» и 20 руководителей российских оборонных предприятий и компаний, включая концерн «Калашников».

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 19 мая, стало известно, что власти Великобритании намерены запретить импорт российских алмазов, а также ряда металлов: меди, никеля и алюминия российского происхождения. Предполагается, что эти ограничения «заморозят» экспорт алмазов в объеме $4 млрд (£3,2 млрд). Также британские власти ожидают аналогичных мер и от своих партнёров по G7.