Вашингтон, 19 мая, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты ввели санкции против 223-го и 224-го лётных отрядов министерства обороны России. Эту информацию 19 мая обнародовал Госдеп США.

Вашингтон решил ввести ограничения против самолётов, чтобы ограничения возможности этой компании. Согласно опубликованным спискам, в них включили 37 самолётов 223-го отряда, и 41 — 224-го. Госдеп также указал бортовые номера воздушных судов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая в США запустили очередную волну антироссийских санкций. Минторг запретил ввозить в Россию ряд телефонов, водонагреватели, утюги, СВЧ-печи, кипятильники, кофеварки и тостеры. Всего в списки внесли более 1,2 тысячи наименований. Также под санкции попала 71 организация из России, Армении и Киргизии.

В числе российских предприятий: казанский концерн «Аврора» и Тульский машиностроительный завод. Также в списке значатся «НПК «Техмаш», компания «Мотовилихинские заводы», Ульяновский механический завод, «Курганмашзавод» и завод «Промтехнология», Улан-Удэнский авиационный завод, Брянский автомобильный завод и «Урал», «Военно-промышленная компания» и «Тулмашзавод».

Минфин США ввёл санкции против 46 граждан России. В этот список попали вице-премьер Виктория Абрамченко, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, омбудсмен Татьяна Москалькова и другие. Это же ведомство внесло в санкционный реестр Службу внешней разведки России.

Также власти Великобритании ввели санкции в отношении ещё 86 связанных с Россией юридических и физических лиц. Канада ввела санкции против Министерства образования и Генеральной прокуратуры России.