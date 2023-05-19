Вашингтон, 19 мая, 2023, 17:56 — ИА Регнум. США ввели новые санкции против граждан России, расширив список рестрикций на 46 физических лиц. Реестр 19 мая опубликовали на сайте американского минфина.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В список в том числе внесли вице-премьера РФ Викторию Абрамченко, главу Минпросвещения Сергея Кравцова, омбудсмена Татьяну Москалькову и её коллегу из ДНР Дарью Морозову, детского омбудсмена Московской области Ксению Мишонову, помощника президента России Игоря Левитина.

Минфин также внёс санкционный реестр золотодобытчика «Полюс», гендиректора венчурного фонда «Восход», учреждённый «Интерросом», Руслана Саркисова.

Ранее минторг США объявил о санкциях против 71 организации из России, Армении и Киргизии. Ограничения ввели в том числе в отношении казанского концерна «Аврора», Тульского машиностроительного завода, «НПК «Техмаш», компании «Мотовилихинские заводы», Улан-Удэнского авиационного завода, Брянского автомобильного завода, «Военно-промышленной компании», «Тулмашзавода».

Кроме того, США расширили список товаров, которые запрещают ввозить в Россию. В него внесли телефоны, диктофоны, бытовую технику. Всего в реестр внесли 1,2 тысячи наименований.