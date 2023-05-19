Оттава, 19 мая, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Канада ввела санкции против Министерства образования и Генеральной прокуратуры России. Об этом стало известно в пятницу, 19 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Помимо этого, Канада также ввела санкции против губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и против Общероссийского народного фронта и Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Информацию сообщил ТАСС.

Ранее ИА Регнум сообщало о введении США санкций против 46 россиян, расширив свой ограничительный список. Среди прочих в него попали вице-премьер России Виктория Абрамченко, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, омбудсмен Татьяна Москалькова и её коллегу из ДНР Дарья Морозова и другие лица. Также Минторг США объявил о санкциях против 71 организации из России, Армении и Киргизии. Ограничения ввели в том числе в отношении казанского концерна «Аврора», Тульского машиностроительного завода, «НПК «Техмаш» и других юридических лиц.

Однако, по мнению эксперта, председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдора Лукьянова, каждый следующий шаг «большой семёрки» (G7) по наращиванию санкционного давления на Россию будет вызывать всё большее напряжение самого коллективного Запада. Как он отметил, санкционная политика и установки касательно неё не меняются со временем, но возможности вводить безвредные для себя санкции страны G7, по его мнению, исчерпали.