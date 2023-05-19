Вашингтон, 19 мая, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Служба внешней разведки России (СВР) попала в американских санкционный список, говорится в документе, опубликованном 19 мая на сайте Минфина США.

Илья Питалев/РИА Новости Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин

«СВР была включена в санкционный список за то, что она является политическим подразделением, агентством и инструментом правительства Российской Федерации», — отмечается в документе.

Под новые санкции США также попали ряд оборонных предприятий, 46 физических лиц из России, научно-исследовательские институты, связанные с энергетикой, а также российские импортёры технологий и электроники.

В санкционный список в том числе внесли вице-премьера Викторию Абрамченко, главу Минпросвещения Сергея Кравцова, омбудсмена Татьяну Москалькову и её коллегу из ДНР Дарью Морозову, детского омбудсмена Московской области Ксению Мишонову, помощника президента России Игоря Левитина.

Как сообщало 19 мая ИА Регнум, министерство торговли США ввело новые санкции против 70 организаций, связанных с Россией. В том числе под ограничения попали организации из Армении и Киргизии. В числе российских предприятий: казанский концерн «Аврора» и Тульский машиностроительный завод. Также в списке значатся «НПК «Техмаш», компания «Мотовилихинские заводы», Ульяновский механический завод, «Курганмашзавод» и завод «Промтехнология», Улан-Удэнский авиационный завод, Брянский автомобильный завод и «Урал», «Военно-промышленная компания» и «Тулмашзавод».

Всего в санкционном списке значатся 1,2 тысячи позиций, в том числе стройматериалы, бумага, ткани, оборудование и транспорт.