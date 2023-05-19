Вашингтон, 19 мая, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Министерство торговли США ввело новые санкции против 70 организаций, связанных с Россией. В том числе под экспортные ограничения попали организации из Армении и Киргизии. Об этом 19 мая говорится в заявлении ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В числе российских предприятий, попавших под ограничения, ― казанский концерн «Аврора» и Тульский машиностроительный завод. Также в списке значатся «НПК «Техмаш», компания «Мотовилихинские заводы», Ульяновский механический завод, «Курганмашзавод» и завод «Промтехнология», Улан-Удэнский авиационный завод, Брянский автомобильный завод и «Урал», «Военно-промышленная компания» и «Тулмашзавод».

Также США запретили в Россию экспорт ряда товаров и материалов. Всего в санкционном списке значатся 1,2 тысячи позиций, в том числе стройматериал, бумага, ткани, оборудование и транспорт.

«Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии», — отмечается в официальном заявлении ведомства.

Кроме того. США также ввели экспортные ограничения, связанные с глубоководной нефтедобычей РФ на арктическом шельфе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что «существенный пакет» санкций будет нацелен в том числе на попытки обхода уже существующих рестрикций, а также на компании, задействованные в обходе санкций на Ближнем Востоке, в Европе и в Азии.

По его словам, в обновлённый чёрный список попадут около 300 компаний, лиц, судов и самолётов. Экспортные ограничения коснутся 70 предприятий России и третьих стран. Представитель Белого дома подчеркнул, что санкционные усилия будут направлены на ограничение доступа России к товарам, необходимым для «поддержания военной машины».

Новые меры против энергетического сектора России 19 мая приняли власти Великобритании. Лондон ввёл санкции в отношении ещё 86 юридических и физических лиц, которые, по их мнению, связаны с Россией. В новый список вошли компании, которые связаны со сферами энергетики, металлургии, транспорта, финансов и обороны.