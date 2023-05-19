Симферополь, 19 мая, 2023, 09:08 — ИА Регнум. В Крыму следователи возбудили уголовное дело после подрыва железнодорожного полотна в Симферопольском районе. Об этом со ссылкой на источник 19 мая сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что дело расследуют по статье о террористическом акте.

По данным портала, мощность взрыва составила порядка 25-40 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 мая на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе произошёл взрыв и сошли с путей восемь вагонов с зерном. В результате инцидента никто не пострадал.

Причиной происшествия Крымская железная дорога назвала вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Повреждения затронули до 150 метров дорожного полотна.

Ремонтные службы уже полностью восстановили повреждённые железнодорожные пути, движение восстановлено, поезда следуют по графику.

Полиция ведёт поиск предполагаемых диверсантов. Перед взрывом очевидцы заметили подозрительного мужчину, который, по их словам, осматривал железнодорожные пути в месте, где позже с рельсов сошли пять вагонов, а затем скрылся в лесу.