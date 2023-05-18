Иван Шилов ИА REGNUM Поезд

По уточненной информации, в Крыму недалеко от села Чистенькое в Симферопольском районе с путей сошли восемь вагонов, пять из них перевернулись, сообщил 18 мая Telegram-канал 112.

«Предварительно, сошли 8 вагонов, 5 из них опрокинулись», — говорится в сообщении.

Движение на путях приостановили. Ремонтные бригады приступают к восстановлению дороги. Сейчас задержаны два пассажирских состава, временно отменили электрички. В результате взрыва никто не пострадал.

Сообщается также, что взрыв повредил около 50 метров железнодорожного полотна. На месте взрыва обнаружили большую воронку.

Как сообщало ИА REGNUM, о взрыве на железной дороге в Крыму 18 мая сообщил ряд Telegram-каналов. По их данным, подрыв железнодорожного полотна произошёл в 08:20 мск недалеко от Бахчисарая в Симферопольском районе Крыма. В результате подрыва с путей сошли вагоны с зерном.

Предварительно, рассматривается версия о взрыве железнодорожных путей в районе села Чистенькое в 9 км от Симферополя.

В настоящее время движение электропоездов на этом участке временно приостановлено. Как сообщил советник главы региона Олег Крючков со ссылкой на минтранс Крыма, пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами. Власти пообещали сообщить о возобновлении движения поездов дополнительно.