Симферополь, 18 мая, 2023, 14:10 — REGNUM. Подрыв путей под Симферополем привёл к повреждению до 150 метров железнодорожного полотна. Об этом министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил 18 мая корреспонденту РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По его словам, над восстановлением железнодорожного сообщения работают более десяти единиц техники.

Также Лукашенко заявил, что в Крыму выработают дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок на фоне подрыва и схода с рельсов поездов в Симферопольском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на железной дороге прогремел в 08:20 мск недалеко от Бахчисарая в Симферопольском районе Крыма. В результате диверсии с путей сошли восемь вагонов с зерном.

По информации главы республики Сергея Аксёнова, в результате произошедшего никто не пострадал. Как заявили в пресс-службе Крымской железной дороги, причиной схода вагонов грузового поезда на перегоне Симферополь — Севастополь стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Перед взрывом очевидцы заметили подозрительного мужчину, который, по их словам, осматривал железнодорожные пути в месте, где позже с рельсов сошли пять вагонов, а затем скрылся в лесу.