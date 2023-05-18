Симферополь, 18 мая, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Ремонтные службы полностью восстановили поврежденные железнодорожные пути под Симферополем, где с рельсов сошли грузовые вагоны, и поезда следуют по графику, сообщили в пресс-службе предприятия «Крымская железная дорога» (КЖД).

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«В 21:28 18 мая 2023 года движение поездов на перегоне Чистенькая — Почтовое участка Симферополь — Севастополь возобновлено. Поезда следуют согласно установленному графику движения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 мая на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе произошёл взрыв и сошли с путей восемь вагонов с зерном. В результате инцидента никто не пострадал.

Крымская железная дорога сообщила, что причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Повреждения затронули до 150 метров дорожного полотна.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал в беседе с журналистами о том, что крымские власти выработают дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок на фоне подрыва и схода с рельсов вагонов в Симферопольском районе.