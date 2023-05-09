Путин провёл неформальный завтрак в Кремле c лидерами стран СНГ, приехавшими на парад

Москва, , 12:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл неформальный завтрак с лидерами стран СНГ, прибывшими в Москву на День Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Неформальная встреча проходила в Грановитой палате Кремля.

Ранее глава государства выступил на военном параде, посвящённом 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. С трибуны за парадными расчётами наблюдали лидеры Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Армении Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Никол Пашинян. После этого представители других стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 мая, президент России Владимир Путин в преддверии Дня Победы направил поздравительные послания лидерам и гражданам ряда иностранных государств.

Послания были направлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.