Нижний Новгород, 6 мая, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Задержанный по подозрению в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Об этом мужчина заявил на допросе, сообщили 6 мая в пресс-службе СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привёл в действие дистанционно. После этого скрылся с места происшествия», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

Злоумышленника задержали, когда он выходил из леса в другом населённом пункте. Теперь подозреваемый даёт признательные показания.

Следователи проверяют его на причастность к покушению на Прилепина. Эксперты взяли смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, на котором сопредседатель «Справедливой России — За правду», писатель Захар Прилепин возвращался домой из командировки в ЛНР, где проходил службу в составе батальона Росгвардии «Оплот».

Писатель остался жив, однако получил серьёзные ранения, его водитель и помощник Александр Шубин погиб на месте.

Подозреваемого удалось задержать в ходе плана «Перехват». Им оказался ранее судимый мужчина 1993 года рождения.

Ответственность за произошедшее взяла на себя проукраинская группировка «Атеш». Следователи возбудили уголовное дело о теракте.