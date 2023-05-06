Нижний Новгород, 6 мая, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в которой находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин. Об этом 6 мая сообщил Telegram-канал «112».

Zaharprilepin.ru Захар Прилепин

На месте работают экстренные службы. Писателя в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Всего пострадали два человека.

По некоторым данным, водитель автомобиля погиб. Прилепин направлялся к своей семье.

После взрыва в Нижегородской области выставляют блокпосты.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе сопредседатель партии СРЗП Захар Прилепин пополнил ряды 70 партийных лидеров, которые ушли добровольцами на фронт. Писатель заключил договор с Росгвардией. Прилепин уже организовывал гуманитарные миссии на новых территориях, а начинал свою службу в составе ОМОН.

В начале апреля при взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал бывший глава посёлка Акимовка Мелитопольского района Запорожской области Максим Зубарев. Машина получила серьёзные повреждения в результате взрыва — вылетели стёкла, выбиты двери. Сам Зубарев получил множественные ранения и повреждения, включая травмы ног, перелом таза и бедра.