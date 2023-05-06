Москва, , 17:54 — REGNUM Видео задержания подозреваемого в покушении на Захара Прилепина опубликовало 6 мая МВД России.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве заявили, что мужчина, которого задержали по подозрению в причастности к покушению на писателя, сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина, ранее был судим. Правоохранители участвовали в плане «Перехват». Они задержали возле леса ранее судимого мужчину 1993 года рождения, которого подозревают в причастности к подрыву машины с Прилепиным.

Подозреваемого задержали трое участковых уполномоченных полиции МВД в городском округе Семёновский.

Полиция продолжает поиски тех, кто может быть причастен к покушению.

6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин.

Писатель остался жив, однако получил ранения обеих ног и сейчас находится в тяжёлом состоянии, его водитель погиб на месте. Водитель и помощник Прилепина Александр Шубин с позывным Злой числился в списках сайта «Миротворец».

Взрыв, прогремевший в автомобиле писателя Захара Прилепина, был настолько мощным, что на его месте образовалась огромная воронка.

Следователи продолжают работу на месте происшествия.