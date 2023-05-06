Нижний Новгород, , 14:41 — REGNUM При покушении на писателя, сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина 6 мая погиб 27-летний Александр Шубин с позывным Злой, находившийся за рулем. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Александр Шубин Кадр из Телеграм — канала

Шубин служил в Луганской Народной Республике вместе с Прилепиным, а в 2018 году переехал в Нижний Новгород, чтобы продолжить работать с писателем.

Он был с Прилепиным в поездке в ЛНР, из которой они возвращались домой в день подрыва машины. Шубин от полученных травм скончался на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, мощность взрывного устройства, заложенного в машину Прилепина, составила примерно 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Сам он получил ранение ног, находится в больнице. Возможно, его переправят на вертолёте в Москву.

В МВД сообщили, что задержали подозреваемого в покушении на писателя. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к покушению на Прилепина.