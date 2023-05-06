СК России квалифицировал покушение на Прилепина как теракт

Москва, , 14:38 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело о теракте после подрыва автомобиля писателя, сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главным следственным управлением СК России по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по информации следователей, 6 мая около 11:00 в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области было подорвано взрывного устройства в автомобиле Audi Q7 писателя, в результате чего водитель машины погиб, а Прилепин получил ранение и был доставлен в больницу.

Также указывается, что в данный момент следователи-криминалисты и специалисты-взрывотехники осматривают место взрыва, кроме того, будут проведены судебные экспертизы, включая биологическую, генетическую, физико-химическую и взрывотехническую.

«Следователи СК России во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в подрыве автомобиля, в котором находился Прилепин. Других подробностей пока не приводится.

6 мая в деревне Пионерское в Нижегородской области произошло покушение на писателя. На опубликованных снимках с места происшествия видно, что автомобиль перевернулся на крышу, его передняя часть оторвана.