Нижний Новгород, 6 мая, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Писатель Захар Прилепин после взрыва автомобиля в Нижнем Новгороде остался жив. Об этом 6 мая сообщил Telegram-канал «112».

Сергей Фадеичев/ТАСС Захар Прилепин

Однако он получил ранения и сейчас находится в тяжёлом состоянии.

«Писателя госпитализировали в ближайшую больницу. За его жизнь сейчас борются врачи», ― говорится в сообщении канала.

Также отмечается, что после взрыва он был в сознании.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, взрыв произошёл на трассе в Борском районе, на место трагедии едут сотрудники экстренных служб, полиции, Следственного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин.

На месте работают экстренные службы. В регионе выставляют блокпосты. По некоторым данным, погиб водитель автомобиля.

Также Telegram-каналы сообщили, что всё произошло в деревне Пионерское под Нижним Новгородом. Взрывчатка была заложена под днищем машины.