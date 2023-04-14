Пекин, 14 апреля, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Китая Ли Шанфу посетит Москву с 16 по 19 апреля. Об этом 14 апреля сообщил официальный представитель китайского оборонного ведомства Тань Кэфэй.

Yue Yuewei/Global Look Press Глава министерства обороны Китая Ли Шанфу

Сообщается, что представитель КНР прибудет в Россию по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«По приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу глава минобороны КНР Ли Шанфу 16–19 апреля посетит Россию с официальным визитом», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МО КНР в социальной сети WeChat.

Отмечается, что в ходе визита Ли Шанфу встретится с представителями российской армии, а также посетит военно-учебные заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Россию посетил председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе зарубежной поездки он встретился с президентом России Владимиром Путиным, а также провёл переговоры с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи в Самарканде с главой МИД Китая Цинь Ганом заявил, что отношения России и Китая демонстрируют устойчивость, в современной обстановке частота двусторонних встреч оправдана, так как важно сверять часы.