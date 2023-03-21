Москва, , 11:15 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин, который находится в Москве с государственным визитом, начали 21 марта встречу в Доме правительства РФ.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Председатель правительства России лично приветствовал китайского лидера. После традиционного обмена рукопожатиями на фоне флагов двух стран и фотографирования премьер-министр РФ и председатель КНР удалились для проведения переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у председателя КНР Си Цзиньпина, заявившего накануне, что курс Китая на стратегическое сотрудничество с Россией остается прежним, сегодня, 21 марта, ещё один насыщенный день в Москве. В первой половине дня китайский лидер встретится с премьер-министром российского правительства Михаилом Мишустиным. Затем в Большом Кремлевском дворце состоятся его официальные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Отметим, глава КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву 20 марта и пробудет в российской столице до 22 марта. В ходе визита он и президент России Владимир Путин обсудят ряд важных вопросов отношений двух стран.