Таллин, 1 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Правительство Эстонии хочет подождать с отменой ковид-сертификатов, так как опирается на мнение специалистов Департамента здоровья страны. Об этом сообщило гостелевидение страныETVсо ссылкой на министра здоровья и труда Танеля Кийка.

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По его словам, на ближайших заседаниях кабинет министров не планирует обсуждать смягчение коронавирусных ограничений.

«Важно дождаться явного снижения уровня заболеваемости. Первые признаки мы, наконец, видим. Также ожидаем улучшения ситуации в больницах, чтобы можно было двигаться дальше со смягчением ограничений», — сказал Кийк.

Заведующая отделом инфекционных заболеваний Ханна Сепп сообщилаETV, что, хотя в прошедшие дни число заражений было ниже прежних показателей, это могло быть вызвано тем, что из-за годовщины республики 24 февраля было проведено меньше тестов.

Среди детей заболеваемость снижается, среди пожилых — нет, добавила она: «В предыдущие недели заболеваемость среди пожилых людей увеличилась, она остается на высоком уровне, что по-прежнему может создавать нагрузку на стационарное лечение».

Статистика департамента за неделю с 21 по 27 февраля 2022 года показала, что число положительных тестов снизилось, а необходимость в стационарном лечении осталась на уровне прежних недель. Было выявлено 32 000 случаев заражения, неделей ранее — более 39 000.