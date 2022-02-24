После того как президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, по инициативе западных стран в Нью-Йорке будет созвано экстренное заседание Совета безопасности ООН. Как сообщили российские СМИ со ссылкой на источник в постпредстве РФ, заседание назначено на 5:00 по Москве.

Kremlin.ru Совет безопасности ООН

05:13 22.02.2022 Заседание началось.

05:16 22.02.2022 Представитель США: Сегодня президент РФ сообщил, что Россия признает так называемые ЛНР и ДНР, территории Украины, которые контролируются Россией. Таким образом он поставил мир перед выбором, и мы не должны закрывать на это глаза.

05:16 22.02.2022 США: «Признание ДНР и ЛНР — предлог для нападения России на Украину».

05:17 22.02.2022 США: «Путин говорит, что Украина хочет получить ядерное оружие от Запада. Это не так».

05:18 22.02.2022 США: «Путин заявил, что Россия имеет право на все территории, входившие в состав Российской империи (включая Польшу и Финляндию). Путин хочет вернуться во время, когда ООН не существовало и миром правили империи».

05:18 22.02.2022 США: «Последствия действий России будут серьёзными».

05:19 22.02.2022 США: «Если Россия продолжит вторжение на Украину, мы увидим гибель людей, страдания миллионов беженцев».

05:20 22.02.2022 США: «Путин испытывает нашу решимость, проверяя, как далеко он может зайти».

05:21 22.02.2022 США: «Сегодня Путин разорвал Минские договорённости. Мы верим, что на этом он не остановится».

05:21 22.02.2022 США: «Байден выпустил указ, запрещающий инвестиции и торговлю с так называемыми ДНР и ЛНР».

05:23 22.02.2022 Албания: «Мы самым решительным образом осуждаем решения России признать самопровозглашённые территории».

05:23 22.02.2022 Албания призывает все государства ООН «самым решительным образом осудить» признание ДНР и ЛНР.

05:24 22.02.2022 Председательствует на заседании Совбеза ООН представитель Российской Федерации.

05:24 22.02.2022 Албания: «Весь мир следит за тем, как Россия подрывает суверенитет Украины. Кто будет следующим?»

05:25 22.02.2022 Албания: «Мы повторяем требование вывести военнослужащих с территории Украины, в том числе и тех, которые замаскированы под миротворцев, хотя на самом деле они агрессоры».

05:26 22.02.2022 В ООН сожалеют о решении России направить вооруженные силы в Луганскую и Донецкую народные республики для защиты мирных жителей, сообщил заместитель генсекретаря организации в официальном обращении. Читайте также: В ООН выразили сожаление в связи с признанием Россией ЛНР и ДНР

05:26 22.02.2022 Франция: «Мы осуждаем признание сепаратистских регионов на востоке Украины».

05:27 22.02.2022 Франция: «Недавно представитель России в этом зале говорил, что альтернативы Минским договорённостям нет. Реалии сегодняшнего дня отличаются от этого. Россия избрала путь конфронтации».

05:28 22.02.2022 Франция призывает Россию «встать на путь диалога и отозвать своё решение».

05:28 22.02.2022 Франция выражает свою солидарность с Украиной.

05:29 22.02.2022 «Мы особенно обеспокоены решением президента Путина направить свою армию на сепаратистские территории под предлогом поддержания мира» — представитель Франции.

05:30 22.02.2022 Индия призывает все стороны к «сдержанности».

05:31 22.02.2022 Индия: проблему можно урегулировать лишь путём дипломатического диалога. Приветствуем усилия трехсторонней контактной группы и участников «нормандского формата».

05:33 22.02.2022 Бразилия: Напряжённость на Украине и вокруг неё усугубляется час от часа. Бразилия с большой обеспокоенностью наблюдает за развитием событий. Мы должны повторить призывы ко всем сторонам к незамедлительной деэскалации.

05:34 22.02.2022 Бразилия обратилась с призывом ко всем сторонам продолжать диалог «в духе открытости, взаимопонимания, гибкости».

05:36 22.02.2022 Британия: «Действия, которые Россия избрала сегодня, будут иметь серьёзные последствия. Это приведёт к войне, к гибели и разрушениям для людей Украины».

05:38 22.02.2022 Нарушением Устава Организации Объеденных Наций является решение России признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил журналистам постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер перед началом заседания Совбеза организации по ситуации вокруг Украины. Подробности в материале: Постпред Франции оценил решение России признать ДНР и ЛНР

05:38 22.02.2022 Британия: «Действия, предпринятые сегодня, нарушают обязательства России в рамках Будапештского меморандума и Минских договорённостей. Лондон объявит о новых санкциях, у действий России будут серьёзные экономические последствия».

05:39 22.02.2022 Британия призывает «осудить агрессию против суверенного государства».

05:39 22.02.2022 Британия: «Россия привела нас к грани, призываем отойти от неё».

05:41 22.02.2022 Мексика: «Недопустимо то, что в последние дни обстрелы, взрывы и другие нарушения режима прекращения огня выросли. Призываем стороны отказаться от этого».

05:41 22.02.2022 Мексика заявляет о своей приверженности «суверенитету и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах».

05:42 22.02.2022 Ирландия: «Мы собрались в момент большой опасности для народа Украины».

05:43 22.02.2022 Ирландия: «Приверженность Ирландии суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебимы».

05:43 22.02.2022 Ирландия: «Украина вправе выбирать собственную внешнюю политику, обеспечивать оборону и безопасность своей территории».

05:44 22.02.2022 Ирландия: «Второй раз менее чем за 10 лет Россия нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины».

05:45 22.02.2022 Ирландия хочет увидеть «шаги по деэскалацию на местах». «Мы призываем Россию вывести военные силы и вернуться к переговорам в «нормандском формате».

05:45 22.02.2022 Ирландия «воздаёт должное сдержанности Украины перед лицом наращивания военной силы на её границах и перед лицом провокаций».

05:46 22.02.2022 Ирландия: «Украина уже более восьми лет страдает от конфликта, более 4000 человек погибли».

05:48 22.02.2022 ОАЭ: «Повторяем важность деэскалации. Считаем, что наступило время для конструктивных добросовестных действий».

05:50 22.02.2022 Кения: «Территориальная целостность Украины нарушена, Устав ООН подвергается безжалостным нападениям власть предержащих».

05:51 22.02.2022 Кения «серьёзно обеспокоена признанием ДНР и ЛНР» и считает это «нарушением территориальной целостности Украины».

05:53 22.02.2022 Кения призывает «отбросить оковы мёртвых империй» — «Мы отвергаем любой экспансионизм».

05:56 22.02.2022 Гана: «Решение Российской Федерации признать ДНР и ЛНР и направить туда силы поразили мир. Гана сожалеет о решении РФ закрыть глаза на Минские договорённости».

05:57 22.02.2022 Гана поддерживает «международно признанные границы Украины».

06:03 22.02.2022 Габон: «Решение России признать ДНР и ЛНР будет иметь серьёзные последствия для территориальной целостности Украины, что серьёзно скажется на международных отношениях. Призываем стороны к сдержанности, деэскалации и диалогу».

06:04 22.02.2022 Норвегия «решительно осуждает решение президента России признать самопровозглашённые народные республики».

06:05 22.02.2022 Норвегия: «Признание самопровозглашённых народных республик идёт вразрез с работой в «нормандском формате». Россия предпочла военную силу диалогу».

06:05 22.02.2022 По мнению постпреда США при ООН, Россия осуществила «явную атаку» на суверенитет Украины и её территориальную целостность, нарушив все основополагающие принципы международного права и создав предлог для «дальнейшего вторжения» на территорию Украины. Читайте подробнее: Постпред США при ООН назвала действия России атакой на суверенитет Украины

06:06 22.02.2022 Норвегия выражает «непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины».

06:06 22.02.2022 Норвегия призывает Россию «осуществить деэскалацию и вывести войска с территории Украины и сопредельных районов».

06:06 22.02.2022 Соединенные Штаты и их союзники не планируют поставлять ядерное оружие на Украину, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза организации. Подробности в материале: Постпред США при ООН оценила возможность поставок ядерного оружия Киеву

06:08 22.02.2022 Китай: сейчас все стороны должны проявлять сдержанность. Приветствуем все усилия по поводу поиска дипломатического решения.

06:08 22.02.2022 Китай: все страны должны урегулировать международные споры мирно.

06:09 22.02.2022 Представитель России Василий Небензя: сейчас важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину отказаться от провокаций против Донецка и Луганска.

06:11 22.02.2022 Россия: Мы не раз просили Киев учесть чаяния жителей Донбасса. После подписания Минских соглашений появилась надежда на мир и благоразумие «майданной власти». Но те кто рассчитывал на это, ошиблись.

06:12 22.02.2022 Россия: за последние дни мы слышали от Украины недвусмысленные заявления о неготовности к диалогу. После этого стало окончательно понятно, что Украина не собирается выполнять «Минск».

06:13 22.02.2022 Россия: На момент заключения Минских соглашений ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость. Тот факт, что Россия её признала, никак не меняет состав сторон Минских договорённостей. Минские соглашения не мертвы, и Киев обязан их выполнить.

06:16 22.02.2022 Небензя: Стало очевидно, что Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры. Допустить этого мы не можем.

06:16 22.02.2022 Небензя: Путин не говорил, что он хочет восстановить Российскую империю.

06:18 22.02.2022 Россия: Главной целью нашего решения было сохранить жизни людей.

06:19 22.02.2022 Украина: «Есть вирус, от которого нет вакцины. Этот вирус распространяется Кремлём».

06:20 22.02.2022 Украина: «Сегодня все страны ООН оказались под нападением государства, которое в 1991 году оккупировало членство в ООН в обход Устава ООН».

06:21 22.02.2022 Украина: «Признание ДНР и ЛНР может рассматриваться как односторонний выход России из Минских соглашений».

06:23 22.02.2022 Украина настаивает на полномасштабной миссии ОБСЕ во избежание дальнейшей эскалации.

06:24 22.02.2022 Украина: «Мы привержены мирному дипломатическому пути. Мы на своей территории, и мы никому ничего не должны».

06:24 22.02.2022 Представитель Украины фактически повторяет выступление Владимира Зеленского.

06:26 22.02.2022 Делегация Украины призывает Россию «вновь перечитать заявление, в котором генеральный секретарь ООН назвал действия России нарушением территориальной целостности Украины».

06:27 22.02.2022 Украина требует от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР.

06:27 22.02.2022 Украина: «ООН больна, это очевидно. Она пострадала от вируса, который распространяет Кремль».

06:29 22.02.2022 Германия: Решение президента Путина признать ДНР и ЛНР нарушает базовые принципы Устава ООН.

06:30 22.02.2022 Германия: «Россия всегда настаивала на том, что она не является стороной конфликта. Сегодня она сняла маску и показала, что она была таковой».

06:30 22.02.2022 Мировое сообщество должно заставить Украину прекратить обстрелы Донецкой и Луганской народных республик и провоцирование военного конфликта, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совета Безопасности организации. Подробности в материале: Россия в ООН призвала Украину прекратить обстрелы и провокации

06:30 22.02.2022 Германия грозит России «экономическими последствиями».

06:31 22.02.2022 Германия призывает Россию «безотлагательно отозвать сегодняшнее решение и вернуться к Минским договорённостям».

06:31 22.02.2022 Германия призывает Россию «встать на путь дипломатии и не проливать кровь».

06:32 22.02.2022 Василий Небензя: Список ораторов исчерпан, заседание закрывается.

06:34 22.02.2022 Заседание предсказуемо носило формальный характер. Стороны просто зачитали заранее приготовленные выступления и разошлись

06:34 22.02.2022 Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Цитата из трансляции media.un.org

06:37 22.02.2022 Заседание Совбеза ООН. Цитата из трансляции media.un.org

06:47 22.02.2022 Представитель Украины стал единственным участником заседания, нарушившим протокол и не поблагодарившим председательствующего представителя России за предоставленное слово. Причём Василий Небензя после выступления украинского коллеги подчеркнул, что он, согласно этикету, должен поблагодарить украинского спикера, и поблагодарил его, несмотря на то, что речь представителя Украины состояла сплошь из антироссийских выпадов и оскорблений.

06:51 22.02.2022 Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло назвала переговоры единственным способом устранить существующие разногласия между основными игроками по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Читайте подробнее: В ООН был назван единственный путь устранения разногласий по Украине

06:54 22.02.2022 Китай призывает все стороны в ситуации вокруг Украины проявить сдержанность и не наращивать напряженность, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь в ходе экстренного заседания Совета Безопасности организации. Читайте подробнее: Китай в ООН призвал к сдержанности в ситуации вокруг Украины

07:41 22.02.2022 Постпред ФРГ при ООН призвала Россию безотлагательно отозвать решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом: Власти Германии призвали Россию отказаться от признания ДНР и ЛНР

07:57 22.02.2022 Западные страны без зазрения совести накачивают Украину вооружениями и инструкторами, заявил постоянный представитель России в Организации Объедененных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Читайте подробнее: Небензя обвинил Запад в накачивании Киева оружием

08:22 22.02.2022 Деэскалацию кризиса, возникшего вокруг ситуации с Украиной, назвал первоочередной задачей постпред Индии при ООН. Читайте также: Постпред Индии при ООН призвал к деэскалации конфликта вокруг Украины

09:05 22.02.2022 Постоянный представитель Индии на заседании Совбеза ООН. Цитата из трансляции media.un.org

09:25 22.02.2022 Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») расценил введение президентом США Джо Байденом санкций против ЛНР и ДНР как признание республик. Читайте также: В Госдуме санкции США в отношении ЛНР и ДНР расценили как признание

09:39 22.02.2022 Прямые переговоры Украины с Россией, признавшей суверенитет республик Донбасса, возможны. Об этом украинский постпред при ООН Сергей Кислица заявил 22 февраля журналистам. «Да, если они придут к здравому смыслу и будут говорить», — сказал Кислица о российской стороне. Читайте подробнее: Постпред Украины в ООН допустил, что Киев пойдёт на переговоры с Москвой

09:46 22.02.2022 «Обнуление» Минских соглашений не значит роспуска «нормандского формата», но теперь Россия будет говорить в нем с позиции силы, отметил директор по безопасности и стратегическому развитию Нового экспертного международного института (НЭМИ) Дмитрий Ефимов во вторник, 22 февраля. Как сообщалось ранее, после признания Россией независимости республик Донбасса западные политики обвинили Москву в нарушении не только «международного права», но и Минских соглашений. Постпред России в ООН Василий Небензя при этом заявил, что признание Россией независимости ЛНР и ДНР не делает Минские соглашения «мёртвыми», посколькуна момент их заключения ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость, и признание Россией независимости республик «никак не меняет состав сторон Минских соглашений». Читайте также: Россия теперь будет говорить в нормандском формате с позиции силы — эксперт

09:58 22.02.2022 России следует пересмотреть решение о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, чтобы подкрепить действиями свои слова о готовности к диалогу в ситуации с Украиной, полагает постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. «Мы призываем Россию подкрепить действиями свои слова о том, что она предпочитает путь диалога, отменив решение о признании», — подчеркнул французский дипломат. Читайте также: Франция в ООН призвала Россию отменить признание ДНР и ЛНР

10:29 22.02.2022 Руководство России решило признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, чтобы обеспечить там мир и спасти население. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН. «Главной задачей нашего решения являлось сохранить и уберечь эти жизни. Это важнее всех ваших угроз», — подчеркнул Небензя. Читайте подробнее: Небензя объяснил, для чего Россия признала ДНР и ЛНР

10:37 22.02.2022 Если Европа ищет повод для санкции, то и Россия может найти повод для ответных мер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Подробности в материале: Миронов: Россия в ответ на санкции может много чего отключить

11:36 22.02.2022 Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что президент Украины Владимир Зеленский не избежит суда своего же народа, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля. Подробности в материале: Миронов: Зеленский — трус, лжец и подлец

12:30 22.02.2022 Постоянный представитель Франции на заседании Совбеза ООН. Цитата из трансляции media.un.org

13:07 22.02.2022 Совбез ООН. Иван Шилов © ИА REGNUM

14:33 22.02.2022 Заседание Совета безопасности РФ, которое состоялось 21 февраля и было посвящено обсуждению ситуации в Донбассе, было экстраординарным, как и сама тема признания Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 22 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков объяснил экстраординарность заседания Совбеза по Донбассу

14:48 22.02.2022 Заседание Совбеза ООН. Цитата из трансляции media.un.org

16:01 22.02.2022 Заседание Совбеза ООН. Цитата из трансляции media.un.org

18:48 22.02.2022 Постоянный представитель Ганы на заседании Совбеза ООН. Цитата из трансляции media.un.org

21:00 22.02.2022 Постоянный представитель Украины на заседании Совбеза ООН. Цитата из трансляции media.un.org

22:48 22.02.2022 Постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Цитата из трансляции media.un.org

08:39 23.02.2022 Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев официально обратился к членам СБ ООН с запросом о проведении консультаций по безопасности для Украины, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 22 февраля в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Украину проиграли в карты» — сети о заседании Совбеза ООН из-за ДНР и ЛНР

09:41 23.02.2022 Генсек ООН заявил, что не считает происходящее в Донбассе геноцидом. «Геноцид — это преступление, которое чётко определено, и [случаи геноцида] должны определяться в соответствии с международным правом. Я не думаю, что это тот случай», — цитирует Гутерреша РИА Новости. Он добавил, что российские военные «вовсе не миротворцы», если они войдут на территорию Донбасса. По мнению Генсека ООН, признание Россией ДНР и ЛНР является нарушением суверенитета Украины. Ранее российский МИД заявлял, что Киев вместо достижения согласия со своими гражданами в Донбассе развязал против них карательную операцию, что является, по сути, геноцидом собственного народа.

10:03 23.02.2022 НАТО в случае необходимости может продолжить усиление своего присутствия на востоке Европы, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге после внеочередного заседания комиссии по Украине. «Мы сегодня готовы увеличить свое присутствие на востоке», — сказал Столтенберг. Он объяснил, что Россия продолжает наращивать военных у украинских границ, а также устраивает провокации и операции под чужим флагом, чтобы создать предлог для атаки. «В то же время никогда не поздно не нападать, и это причина, по которой мы продолжаем призывать Россию отступить для деэскалации», — добавил он.

10:40 23.02.2022 Заседание Совбеза ООН. Цитата из трансляции media.un.org.

11:41 23.02.2022 Заявления Генсека ООН о ситуации на востоке Украины не соответствуют его статусу и полномочиям по уставу организации — Лавров.

11:44 23.02.2022 Секретариат ООН должен выступать за беспристрастность в любом кризисе, в частности украинском — Лавров.

13:27 23.02.2022 Заседание Совбеза ООН. Цитата из трансляции media.un.org.

14:07 23.02.2022 Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Владимиром Путиным после саммита НАТО. По его словам, Турция не может отказаться от России, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины.

14:09 23.02.2022 Вступительное слово министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова в ходе переговоров со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г. Педерсеном, Москва, 23 февраля 2022 года: «Значение нашего с Вами сотрудничества подтверждается тем, что мы сегодня встречаемся. Будем добиваться практических сдвигов по сирийскому урегулированию. К нашему огромному сожалению, Генеральный секретарь ООН А. Гутерреш, чьим представителем Вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН». Цитата МИД РФ.

17:23 23.02.2022 Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») видит основания для выхода России из Совета Европы. Об этом: В Госдуме допустили выход из Совета Европы

19:26 23.02.2022 Президент России Владимир Путин. (сс) Администрация президента России

21:05 23.02.2022 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после выступления с критикой России по ее действиям в ситуации на Украине провел во вторник, 22 февраля, разговор с постоянным представителем РФ при всемирной организации Василием Небензей. Об этом сообщил 23 февраля официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

21:07 23.02.2022 Все стороны в ситуации вокруг Украины должны проявлять сдержанность и избегать действий, повышающих напряженность. Об этом заявил 23 февраля постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации вокруг Украины.

21:08 23.02.2022 «Позиция Китая по обеспечению суверенитета и территориальной целостности всех государств является последовательной. Цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться. В то же самое время мы отмечаем, что вопрос Украины зиждется на целом ряде сложных факторов. Взаимосвязь этих факторов привела к текущей ситуации. В текущем контексте все стороны должны осуществлять сдержанность и не предпринимать действия, которые могут привести к росту напряженности», — цитирует ТАСС постоянного представителя Китая при ООН Чжана Цзюня. Китай приветствует все усилия по дипломатическому разрешению ситуации вокруг Украины, добавил постпред КНР. Он призвал все стороны поддержать принцип неделимости безопасности для продолжения дальнейших консультаций вокруг Украины.

21:10 23.02.2022 Постоянный представитель Китая на заседании Совбеза ООН. Цитата из трансляции media.un.org

22:27 23.02.2022 Председатель ПАСЕ Тини Кокс выразил надежду, что Россия продолжит работу в ПАСЕ, сообщил глава российской делегации в Ассамблее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Читайте подробнее: Толстой рассказал о разговоре с руководством СЕ и ПАСЕ о ЛНР, ДНР и России

01:37 Глава МИД Украины Кулеба запросил созыва срочного заседания Совбеза ООН в связи с обращением глав ДНР и ЛНР к президенту России Путину с просьбой о военной помощи. Об этом: Украина сделала запрос на созыв экстренного заседания Совбеза ООН