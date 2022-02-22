Нью-Дели, , 08:22 — REGNUM Первоочередной задачей власти Индии считают деэскалацию кризиса, возникшего вокруг ситуации с Украиной. Такое заявление сделал 22 февраля постоянный представитель Индии при Организации Объединённых наций Т. С. Тирумурти в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого Украине.

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Как отметил постпред Индии при ООН, эскалация напряжённости на украинско-российской границе вызывает «глубокую озабоченность», так как может негативно отразиться на безопасности в регионе.

По мнению индийского дипломата, международному сообществу необходимо дать место выдвинутым недавно инициативам, предпринятым сторонами конфликта для разрядки напряжённости. В частности, постпред Индии при ООН приветствовал переговоры в рамках «нормандского формата».

«Нам нужно, чтобы стороны прилагали больше усилий для преодоления разногласий в их интересах. Мы не можем позволить себе военную эскалацию», — добавил индийский постпред при ООН.

Также дипломат отметил обеспокоенность индийской стороны безопасностью находящихся на территории Украины граждан Индии. По словам Тирумурти, в настоящее время на Украине находятся около 20 тыс. граждан Индии, которые живут и учатся в разных частях страны, в том числе и в приграничных районах. Постпред Индии при ООН подчеркнул, что безопасность и благополучие индийских граждан является приоритетом для властей Индии.

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