Сан-Франциско, США, , 06:57 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности 23 февраля обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить российских военных от атаки на Украину, сообщил ТАСС.

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«Я хочу сказать одну вещь от моего сердца: президент Путин, остановите своих военных от атаки на Украину, дайте миру шанс. Так много людей уже погибли», — сказал Гутерриш.

Как сообщало ИА REGNUM, действия России связаны не с ущемлением интересов Украины, а являются самозащитой от создаваемых угроз. Такое заявление сделал 24 февраля президент России Владимир Путин в своём обращении к нации.