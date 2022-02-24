Киев, , 01:37 — REGNUM Запрос на созыв срочного заседания Совета Безопасности Организации Объединённых наций сделал Украина. Об этом 24 февраля сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своём Twitter.

Дмитрий Кулеба

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«Украина запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске к России с просьбой оказать им военную помощь», — сказано в тексте, размещённом на личной странице Кулебы в микроблоге.

Обращение властей Донецкой и Луганской Народных Республик к России с просьбой о военной помощи глава МИД Украины считает дальнейшей эскалацией ситуации в области безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы ДНР и ЛНР попросили президента России Владимира Путина помочь в отражении агрессии Вооруженных сил Украины, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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