Нью-Йорк, США, , 05:26 — REGNUM В ООН сожалеют о решении России направить вооруженные силы в Луганскую и Донецкую народные республики для защиты мирных жителей, сообщил заместитель генсекретаря организации в официальном обращении.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он добавил, что пока ООН не получала из независимых источников сообщений о происходящем на Украине. В организации подчеркнули, что риск крупного военного конфликта вокруг Украины до сих пор существует. В связи с этим в ООН призвали принять необходимые меры для предотвращения вооруженного конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Безопасности ООН решил провести экстренное совещание по ситуации вокруг Украины. Соответствующее решение в СБ ООН приняли после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.