Нью-Йорк, США, , 06:30 — REGNUM Мировое сообщество должно заставить Украину прекратить обстрелы Донецкой и Луганской народных республик и провоцирование военного конфликта, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совета Безопасности организации.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сейчас важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска», — заявил он.

Небензя добавил, что Киеву необходимо вернуться к исполнению Минских соглашений. Он также подчеркнул, что Россия не является стороной Минских договоренностей, поэтому обвинения в их разрушении Москвой являются беспочвенными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред США при ООН обвинила Россию в разрушении Минских соглашений. Также Вашингтон обвинил Москву в якобы планах по захвату территорий на Украине.