Москва, 22 февраля 2022, 11:36 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что президент Украины Владимир Зеленский не избежит суда своего же народа, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.
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«Зеленский — он трус, лжец и подлец. Трус, потому что боится собственных националистов, собственных фашистов», — сказал Миронов.
Парламентарий также объяснил, почему Зеленский — лжец.
«Когда Зеленский обещал навести мир на Украине, он лгал», — отметил депутат.
«Подлец — за геноцид собственного народа, гибель мирных граждан», — подчеркнул Миронов.
По его убеждению, конец Зеленского близок.
«Рано или поздно мы увидим суд», — констатировал он.