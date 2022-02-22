Нью-Йорк, США, , 06:06 — REGNUM Соединенные Штаты и их союзники не планируют поставлять ядерное оружие на Украину, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза организации.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Соединенные Штаты и наши союзники не имеют намерений поставлять ядерное оружие на Украину, и Украина его не хочет», — заявила она.

Также американский дипломат заявила, что президент России Владимир Путин якобы «порвал в клочья» Минские соглашения. Она добавила, что Россия якобы не остановится на признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генсека ООН выразил сожаление в связи с решением России направить войска в ДНР и ЛНР для защиты мирных жителей. В организации добавили, что риск масштабного вооруженного конфликта на Украине остается высоким.