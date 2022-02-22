Нью-Йорк, США, , 07:57 — REGNUM Западные страны без зазрения совести накачивают Украину вооружениями и инструкторами, заявил постоянный представитель России в Организации Объеденных Нации Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

Василий Небензя Un.org

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Кроме того, по словам дипломата, Запад сеет беспочвенную панику вокруг нападения на Киев, которое якобы готовит Москва. Он отметил, что в результате этих шагов Украина стянула к линии соприкосновения 120 тысяч военных. Небензя также обвинил Запад в попытках подтолкнуть Киев к вооруженным провокациям против Донбасса.

Постпред подчеркнул, что в последние дни со стороны украинских вооруженных сил значительно возросла интенсивность обстрелов жилых районов Луганской и Донецкой Народных Республик.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские власти передадут Украине боеприпасы на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,1 млн). Посол России в Оттаве Олег Степанов назвал это решение «неприемлемым и усугубляющим напряженность в регионе».

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