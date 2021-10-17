Прая, , 02:15 — REGNUM Гражданина Венесуэлы колумбийского происхождения Алекса Сааба, обвиняемого в отмывании денег, экстрадировали в США власти Кабо-Верде. Об этом 17 октября сообщает агентство Reuters.

Кабо-Верде ElsondeMadrid

Суд Кабо-Верде постановил в марте экстрадировать Сааба в США, но окончательное решение должно было принять правительство африканского островного государства. Гражданин Венесуэлы обвиняется Соединёнными Штатами в отмывании $350 млн в интересах властей Венесуэлы через американскую финансовую систему.

Сааб был арестован в июне 2020 года в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал. Операцию по задержанию и аресту проводили Интерпол и власти Кабо-Верде. Арест производился на основании международного ордера, выданного США. Правительство Венесуэлы заявило протест, утверждая, что Сааб находился в статусе специального посланника и у него был дипломатический паспорт.

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