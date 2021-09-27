Москва, 27 сентября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил усовершенствовать модель регионального устройства.

Kremlin.ru Владимир Жириновский

«Довести её до совершенства можно было бы еще и проведя реформу регионального устройства, чтобы все субъекты были сформированы только по географическим границам, и в каждом должно проживать не менее 3−5 млн человек. Тогда Россия будет состоять из 30−40 равновеликих областей или губерний. Это будет удобно, прежде всего, самим регионам, которые станут более самостоятельны в экономическом плане», — предлагает Жириновский.

При этом граждане продолжают избирать региональных депутатов, которые формулируют политические запросы общества на этой конкретной территории и воплощают их в местные законы, рассуждает он.

Парламентская линия может также усиливаться за счет расширения своих полномочий, добавил Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект, направленный на совершенствование организации публичной власти в субъектах РФ, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас.