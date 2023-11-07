Варшава, 7 ноября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Недавнее интервью главкома ВСУ Валерия Залужного The Economist о «зашедшем в тупик» конфликте может стать намёком, что возвращение Крыма и восстановление границ 1991 года является «нереализуемым» сценарием для Украины. Об этом сообщил генерал ВС Польши в отставке Томаш Древняк в интервью польскому изданию Wirtualna Polska.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Украинским властям будет трудно донести это до своих граждан. Послание президента и его окружения заключается в том, что они выигрывают, вернут Крым и восстановят границы, существовавшие до 2014 года. Об этом, видимо, и говорил генерал Залужный, что такой сценарий может оказаться нереализуемым», — заявил Древняк.

По мнению польского военного, поставленные цели киевского режима были изначально недостижимы, а поставки техники с Запада лишь подкрепляли и без того огромные амбиции украинского руководства. Древняк отмечает, что статья Залужного могла быть сигналом к Западу о помощи, но возможности союзников уже не столь велики, поэтому западный мир постепенно начнёт «закручивать кран поддержки», чтобы заставить Украину пойти на мирные переговоры.

По данным американской газеты The New York Times, интервью Залужного о тупиковой ситуации в конфликте на Украине может помешать убедить республиканцев в США проголосовать за оказание финансовой помощи Украине. Издание отмечает, что многие помощники американского президента Джо Байдена опасаются, что откровенность Залужного затруднит привлечение республиканцев к голосованию за финансирование конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее Залужный в интервью изданию Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ никак не могут добиться серьёзных успехов. Он признал, что в ходе контрнаступления украинская армия завязла на минных полях.

Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен заявил, что не согласен с мнением Залужного о тупике в конфликте. По его словам, положение украинских войск могут спасти поставки истребителей F-16 и усиление противовоздушной обороны.