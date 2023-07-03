Симферополь, 3 июля, 2023, 23:12 — ИА Регнум. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал закономерными слова лорда Британии Ричарда Балфа о статусе полуострова.

Иван Шилов, ИА Регнум

Балф заявил, что Крым «определённо российский», а Москва имеет «законные претензии на Донецк и Луганск».

Гемпель прокомментировал, что такое мнение — закономерная оценка.

«Отрадно видеть, что риторика политиков из различных стран мира в отношении российского Крыма меняется. Видимо, там начинают осознавать, что противостоять России долго невозможно», — сказал глава комитета крымского парламента РИА Новости.

Юрий Гемпель также считает, что западным странам нужно наконец понять, что Крым вернулся обратно в Россию по решению народа.

Полуостров вошёл в состав РФ в марте 2014 года.

Как сообщало ИА Регнум, Россия никогда не позволит каких-либо наступлений на Крым и Севастополь. Об этом 3 июля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о желании вернуть Крымский полуостров — это в первую очередь не задача киевских властей, а мечта США и НАТО, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

1 июля Зеленский заявил, что мирные переговоры по Украине возможны, если президент России Владимир Путин отступит к границам 1991 года, в которые, по его мнению, входят и Донбасс, и Крым. Существующие границы он назвал «не нашими».