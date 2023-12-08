Москва, 8 декабря, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Планы руководителей США добиться того, чтобы между Россией и Украиной в 2024 году прошли мирные переговоры на выгодных для киевского режима условиях, абсолютно нереалистичны, заявил журналистам 8 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нет, нереалистично абсолютно», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что руководство США намерено «вынудить» Москву пойти на переговоры с Киевом на приемлемых для украинской стороны условиях.

Вашингтон хотел бы, чтобы к концу 2024 года украинская сторона оказалась на позициях, которые заставят Россию принять одно из двух решений — или начать мирные переговоры на условиях, которые будут выгодны Киеву, или иметь дело с «более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе», сказал Файнер.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили эти переговоры, отмечал Путин, напоминая, что весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода подразделений ВС РФ от Киева отказались его исполнять.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее подтверждал, что некоторые западные политики призывают его идти на мирные переговоры с Москвой, но отмечал, что он «не готов» к этим переговорам.

В Кремле и МИД РФ ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной при условии выполнения Киевом требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.