Николаев, Украина, 30 ноября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Киеву будет сложнее взять под контроль Донбасс, чем полуостров Крым. Такое мнение 30 ноября высказал глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе встречи со студентами в Николаеве.

Официальный телеграм канал Владимира Зеленского

По словам Зеленского, Киеву будет сложнее с Донбассом, потому что, по его мнению, на этих территориях живут люди и если они этого не захотят, то будет «очень-очень сложно».

«Я считаю, Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что <…> десять лет были постоянные боевые действия. <…> Значит, что в той или иной семье в Донбассе не все вернулись», — сказал он.

Лидер киевского режима рассказал, что партнёры говорили ему, что Киеву невозможно будет взять под свой контроль Крым и крайне сложно — Донбасс.

«А по моему мнению, если мы говорим о людях, всё равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят — будет очень сложно», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, американский политический обозреватель Бен Шапиро 25 ноября заявил, что у украинской армии уже нет сил вытеснить российских военных из республик Донбасса и Крыма. Эксперт отметил, что США собирались поддерживать Украину до того момента, пока ситуация не достигнет тупика, что, по его словам, и произошло сейчас.

Обозреватель The American Conservative Питер ван Бурен 20 ноября предупредил, что украинский конфликт закончится освобождением Москвой новых территорий. По мнению журналиста, для Украины конец конфликта будет весьма печальным, так как Россия только укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму, а также получит новые территории.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев 12 ноября заявил, что Крым и Донбасс, по всей видимости, в понимании западных стран уже точно не являются Украиной. Он пояснил, что об этом свидетельствуют многие заявления западных экспертов, предлагающих принять Украину в НАТО без этих территорий.